MATRIMONIO AL CAPOLINEA

TREVISO Il matrimonio di Alessandro Benetton e Deborah Compagnoni ai titoli di coda? Il servizio di Chi da Cortina e l'indiscrezione rilanciata da Dagospia hanno fatto deflagrare la notizia. Ma da casa Benetton nessun commento ufficiale. A emergere però sono le evidenze: lui ha trascorso due lockdown tra Treviso e Cortina con i suoi tre figli. Mentre lei da mesi avrebbe lasciato il capoluogo della Marca.

LA ROTTURA

A due settimane dall'inizio dei mondiali di sci Alessandro Benetton, imprenditore e presidente della Fondazione Cortina 2021 avrebbe auspicabilmente preferito parlare di sport. Ma il servizio uscito sul settimanale di gossip con foto che lo ritraggono solo con i figli a Cortina e i molti rumors che circolano da mesi intorno al presunto capolinea del rapporto con Deborah Compagnoni sono finiti su Dagospia, che ha dato corpo ad un'evidenza. Alessandro e l'ex campionessa di sci da mesi vivono separati. L'allontanamento, secondo quanto risulta, sarebbe maturato durante il primo lockdown e proseguito con la fine del 2020. Benetton non intende fare alcun commento, ma da quello che trapela il distacco - sempre che si consumi - per desiderio di entrambi e nell'interesse dei ragazzi dovrà avvenire senza polemiche. Agnese, Tobias e Luce, i tre figli nati dal loro matrimonio, restano a Treviso nella casa di famiglia con il padre. Mentre Deborah al momento trascorrerebbe lunghi periodi a Santa Caterina di Valfurva e a Cortina, ma non in casa Benetton. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma neppure smentite: la strada tracciata potrebbe essere quella della separazione consensuale. Ad oggi l'imprenditore ha a cuore soprattutto la serenità dei suoi ragazzi.

LA FAMIGLIA

Sono mesi che Benetton racconta attraverso i social la sua quotidianità dalla casa di Ponzano o in alternativa da Cortina. E i figli sono una presenza fissa: dalle sessioni di didattica a distanza (particolarmente tosta dato il fuso orario) ai momenti ludici (calcetto e film) fino allo sport, anche questo momento condiviso nei duri mesi di lockdown. E, allargando lo spettro, l'unica figura femminile che emerge è quella di Maria Teresa Maestri, prima moglie di Luciano Benetton, mamma di Alessandro e nonna del clan. Il 26 dicembre Alessandro posta una bellissima foto con i figli, modello Fab Four con un simpatico corsivo. Brandon, Breda Dylan e Kelly. Beverly Hill 90210 in salsa ampezzana. L'assenza di Deborah Compagnoni dal menage quotidiano della famiglia ad un certo punto ha iniziato a farsi vistosa. E anche nella lunga intervista rilasciata al Giornale all'inizio di gennaio, l'ex campionessa di sci cita le gite in montagna con madre Agnese e il fratello Jacopo ma resta sul generico quando si affrontano altri aspetti della sua quotidianità. Si definisce un'orsa e parla della sua voglia di libertà, lasciando intendere come il lockdown l'abbia messa a dura prova. Che nel landscape Benetton sia assente da tempo è ormai un fatto.

IL MATRIMONIO

Belli, sportivi, facce pulite: Alessandro Benetton e Deborah Compagnoni sono stati raccontati da subito come la coppia che non ti aspetti, i Vip lontani dai riflettori urlati, quelli che avevano scelto, insieme agli innegabili agi, la tranquillità della vita in provincia. Insieme dal 1997, sposati dal 2008, lo sci e l'amore per la montagna come trait d'union. Lei nata e vissuta a Santa Caterina Valfurva, Alessandro cortinese di elezione.

Elena Filini

