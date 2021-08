Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NEW YORK La California rischia di restare senza bacon. E centinaia di ristoranti, che sono sopravvissuti fra non poche difficoltà alla pandemia, tremano. A preoccupare è l'entrata in vigore dal 1° gennaio prossimo della norma sul benessere degli animali, approvata a grande maggioranza con un referendum nel 2018 e che prevede negli allevamenti più spazio per i suini da riproduzione, le galline e i vitelli, imponendo requisiti rigidi e il...