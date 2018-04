«Bene il test, ma servono i 4 terminal in terraferma»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI ALBERGATORIVENEZIA «Un plauso al sindaco Luigi Brugnaro per l'avvio della prima sperimentazione legata alla gestione dei flussi turistici. I tornelli, tuttavia, non possono che essere la premessa a un progetto ben più articolato e condiviso. A tal fine, non sarebbe male riprendere mano a quanto proposto dal professor Leonardo Benevolo e accantonato dall'amministrazione comunale dal 2000. Vale a dire i quattro terminal in terraferma, fatti propri e integrati con ulteriori proposte dalla nostra associazione di categoria». Per il...