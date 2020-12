L'EMERGENZA

BELLUNO Ieri doveva essere la giornata del lento ritorno alla normalità dopo la grande neve nel Bellunese, in realtà è stata un'altra giornata di passione. A parte le precipitazioni nevose che non si sono fermate (seppur non con la stessa intensità del primo giorno) a creare problemi i mezzi pesanti che hanno ricominciato a muoversi. E a restare in panne. Così sono stati una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco impegnati nella rimozione piante, finite sulla carreggiata per il peso della neve o recupero bilici di traverso in strada, o assistenza ad auto senza catene. Problemi anche sulla statale 51 dove un mezzo pesante ha bloccato il traffico a Fortogna e all'incrocio 4 Valli. E visto che la neve non si è fermata restano chiusi quasi tutti i passi dolomitici: aperti solo Cibiana, Staulanza e Duran. Impossibile passare anche sulla sp 251 dove sono in corso lavori per la rimozione della frana scesa con il maltempo del 5 dicembre e dove il transito è consentito solo ai mezzi di soccorso scortati.

LE POLEMICHE

Non sono mancate le polemiche sulle strade poco pulite da Belluno a Feltre. C'è chi si è rimpallato la responsabilità, chi invece, come il presidente della Provincia e sindaco di Longarone Roberto Padrin, ha chiesto scusa ai suoi cittadini. «Volevo esprimere le mie scuse per i disagi causati da questa abbondante nevicata ai nostri cittadini - ha detto -. Abbiamo poco personale a causa del Covid, oltre ad un problema ad un mezzo». E proprio il virus ha pesato in questa emergenza neve, creando un'emergenza nell'emergenza. Ad Alano di Piave tutti gli operai comunali erano in quarantena e il Comune ha dovuto chiamare delle ditte esterne. Poi la sfortuna: a Feltre si sono rotti ben 3 mezzi spalaneve. Critiche per le condizioni della Feltrina e della sp 1 Sinistra Piave. Veneto strade, impegnato con oltre 200 uomini e mezzi, è stato chiamato in causa anche dal comune di Borgo Valbelluna. «Ci dispiace per il disagio che stiamo riscontrando sulla Sp 1 Sinistra Piave - ha risposto l'amministratore delegato di Veneto Strade, Silvano Vernizzi- c'è un tratto ghiacciato che causa qualche problema. Anche questo inconveniente lo risolveremo con l'aiuto di mezzi speciali».

IL RECORD

E con il mezzo metro di coltre bianca sceso lunedì, ieri il bollettino neve Arpav segnava quasi 2 metri di neve al suolo sul Falzarego (a quota 1988 metri) e sul Monte Piana a Misurina (a quota 2265 metri) e ben 78 ad Auronzo (quota 860 metri) dove lunedì sono caduti 60 centimetri. E ieri ha continuato a nevicare: altri 10/11 centimetri si sono aggiunti tra Auronzo, Calalzo e anche Valbelluna. Il rischio valanghe resta marcato. E le prossime ore? Il previsore del centro meteo di Teolo, Maurizio Padoan: «Domani (oggi) le precipitazioni saranno sporadiche e giovedì sarà poco nuvoloso. Ma c'è in vista un nuovo peggioramento da venerdì per tutto il fine settimana. Ci saranno precipitazioni importanti, ma con limite della neve più alto, oltre i 600-800 metri».

