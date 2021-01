IL METEO

BELLUNO Un esercito di 200 uomini, tra vigili del fuoco, soccorso alpino, volontari di protezione civile e militari del Genio stanno lavorando senza sosta in queste ore per eliminare la neve dai tetti nel Bellunese. Bisogna fare presto perché il rischio crolli è elevato, come dimostrato dalle strutture collassate nei giorni scorsi, tra le quali una stalla a Sovramonte e un distributore Esso a Santo Stefano di Cadore. E anche perché è in arrivo una nuova perturbazione, la quinta in un mese: il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha emesso ieri un nuovo bollettino meteo dove si evidenzia lo stato di attenzione per nevicate e per il rischio valanghe, fino a mercoledì.

L'ESERCITO

L'esercito attivato domenica, dopo l'incontro tra Prefettura e capo il capo Dipartimento della Protezione Civile Borrelli, è arrivato ieri in Comelico con i primi 15 uomini della trentina promessi. Provengono da due reggimenti del Genio: il Terzo Reggimento Guastatori di Udine e l'Ottavo Reggimento Genio Guastatori Brigata Paracadutisti Folgore di Legnago. L'ufficiale di coordinamento con la prefettura arriva invece dal Settimo Alpini di Belluno. I militari ieri erano al lavoro in particolare sulle scuole e edifici pubblici con due piattaforme elevabili per andare sui tetti, tre autoribaltabili per il trasporto neve e terne gommate. Sui tetti, oltre ai vigili del fuoco arrivati anche da fuori Regione, i volontari del Soccorso alpino e le Guide Alpine. Due abitazioni sono state evacuate, in via precauzionale, in contrada Sambugari a Gallio, sull'Altopiano di Asiago (Vicenza), a causa di una valanga di notevoli dimensioni che si è staccata dalla propria sede.

I SOCCORSI

Sono oltre 200 gli interventi già effettuati dai vigili del fuoco dall'inizio dell'emergenza neve nella provincia di Belluno. Le operazioni vengono fatte sui tetti per sgravare il peso della neve e liberare i comignoli per evitare il blocco delle caldaie. Altri interventi per liberare le strade con le frese e raggiungere posti isolati. Ieri mattina è stata portata in salvo anche una famiglia trevigiana con una bimba piccola isolata in Valle Seren del Grappa: è stata raggiunta con il gatto delle nevi ed evacuata. Salvati anche un cagnolino tra le nevi di Falcade e un cervo sprofondato nella coltre ad Auronzo di Cadore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA