BELLUNO La provincia di Belluno da una settimana ha un primato poco invidiabile: è quella nella quale c'è il maggior numero di contagiati per ogni centomila abitanti, calcolando la media degli ultimi sette giorni. Un dato sul quale può sicuramente incidere anche il numero di tamponi, ma i 92 nuovi contagiati per centomila abitanti dell'ultima settimana sono nettamente di più di quelli di Trieste, seconda in classifica, ferma a 74, e di Udine e Gorizia (73). Più lontane Rieti (69), Como (64), Pordenone e Vicenza (61), Treviso (60). Una differenza molto grande, non spiegabile soltanto con un numero elevato di tamponi (e quindi di casi di positività al virus). Fra l'altro il dato bellunese è l'unico a restare stabile (il calo è molto lieve rispetto a 7 giorni fa), mentre negli ultimi dieci giorni sono crollati i valori di province che prima avevano una percentuale più elevata, come Varese, Como, Monza-Brianza, Verbania-Cusio-Ossola, Cuneo e Bolzano (in questo caso grazie anche ai tamponi di massa). E la situazione di Belluno non cambia neppure considerando le ultime due settimane, a dimostrazione che non si tratta di un dato provocato da un qualche picco temporaneo. Belluno è la peggior provincia del Veneto (e una delle peggiori d'Italia) anche in un'altra classifica: quella del numero totale di casi dall'inizio dell'epidemia per ogni centomila abitanti: a ieri erano 4.613 (la provincia italiana peggiore è Aosta con 5.229, mentre in Veneto, dietro a Belluno, ci sono Treviso a 3.451 e Vicenza a 3.266).

