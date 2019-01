Belluno, droni per il commercialista scomparso sul Nevegal

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE RICERCHEBELLUNO Riccardo Tacconi, il commercialista milanese di 58 anni, sembra essere svanito nel nulla. Anche ieri, quarta giornata di ricerche sul Nevegal, non è stato trovato nulla che possa dare un indicazione su quello che potrebbe essere accaduto al professionista, uscito per fare una corsa. Nessun effetto personale, nessun indumento. Nessuna traccia.LA SCOMPARSAEra venerdì 4 gennaio quando Tacconi è uscito dalla sua seconda casa all'Alpe in fiore sul colle bellunese, per fare jogging. Erano le 11 e indossava pantaloni neri...