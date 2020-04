BELLUNO

Avevano scelto di passare Pasqua nella loro abitazione di Padova, dopo essersi concessi una vacanza nella seconda casa di Cortina. Lui (che viaggiava con la madre) è riuscito a passare. La moglie e il figlio partiti il giorno seguente, invece, sono stati rispediti in quota. Per tutti è in arrivo la maxi sanzione da 500 euro per aver violato il decreto che limita gli spostamenti. L'imprenditore, amministratore delegato di un'azienda padovana, è partito venerdì: ha attraversato il Cadore ed è arrivato all'imbocco dell'autostrada, nei pressi di Longarone, dove ha trovato la Polizia. Ha quindi presentato l'autocertificazione raccontando di essere diretto verso il posto di lavoro. Pensava di averla fatta franca. Non sapeva che il controllo dei poliziotti su quel documento, dopo che gli era stato concesso di ripartire, aveva evidenziato che non c'era alcuna urgenza e che quindi gli sarebbe stata recapitata la multa. Il giorno dopo è toccato alla moglie imbattersi nella stessa pattuglia, ancora in servizio sullo stesso svincolo, lungo l'Alemagna, all'imbocco dell'autostrada. La donna, che viaggiava con il figlio, ha provato a fornire qualche spiegazione ma nulla che sia riuscito a convincere gli agenti che avevano già pronta la sanzione per il marito. Così per lei, oltre alla multa, è scattato l'obbligo di fare ritorno nella seconda casa di Cortina. Una vicenda che ha fatto discutere sopratutto in rete visto che Cortina, ieri, era praticamente deserta. Nessuno in Corso Italia e parcheggi liberi. «Tutto è avvolto da un assordante silenzio» ha spiegato il sindaco Gianpietro Ghedina.

A.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA