BOLOGNA Escono assolti dal tribunale di Piacenza Francesco Bellomo e Davide Nalin. L'ex consigliere di Stato destituito e l'ex pm di Rovigo, sospeso, erano accusati di lesioni volontarie e stalking ai danni di una giovane donna, partecipante alla scuola di formazione Diritto e Scienza di Bellomo. Secondo l'accusa la borsista sarebbe stata insultata, minacciata e sottoposta a interrogatori, anche incrociati, sulla vita sessuale. Ma il gup li ha assolti entrambi dal reato di lesioni perché il fatto non sussiste ed è caduta, improcedibile, anche l'accusa di stalking, perché era stata ritirata la querela. Questo avvenne già nel settembre 2018, dopo una conciliazione tra le parti.

Bellomo ottiene dunque una seconda vittorià penale, dopo l'archiviazione arrivata a Milano dove il magistrato, divenuto noto per il dress code alle sue borsiste, era accusato di atti persecutori e violenza privata nei confronti di quattro studentesse della scuola. Quella emiliana è la prima sentenza, arrivata dopo oltre due anni di udienze e rinvii. Bellomo e Nalin sono invece stati mandati a giudizio a Bari, dove rispondono di maltrattamenti ai danni di ragazze e il processo prenderà il via il 3 dicembre.

