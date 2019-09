Bellanova, insulti sui social Ma anche la destra è con lei

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAROMA Se Twitter fosse l'Accademia degli Oscar, la neo ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova avrebbe già ricevuto la celebre statuetta dalle mani dell'arbiter elegantiae della tv, Enzo Miccio. «Un abito in organza e chiffon con piccole balze, in un bel blu, perfetto per la sua silhouette». La sua risposta agli haters, poi, potrebbe rientrare nella categoria Un certain regard: «La vera eleganza è rispettare il proprio stato d'animo», al giuramento «mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata....