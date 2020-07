LA STORIA

BRUXELLES A 60 anni esatti dall'indipendenza del Congo e dalle atrocità che i belgi hanno inflitto alla popolazione a cui avevano espropriato terra e beni, il re Filippo rompe il muro del silenzio e chiede scusa ai congolesi. E la prima volta che un esponente della famiglia reale più contestata d'Europa proprio per la sua condotta in Africa affronta apertamente il tema nascosto per anni dietro un silenzio imbarazzato. «Esprimo il mio più profondo rammarico» per gli «atti di violenza» e le «sofferenze» inflitte al Congo belga, ha scritto re Filippo in una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica Democratica del Congo, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, in occasione del 60mo anniversario dell'indipendenza del Paese. Finita in apertura di tutte le prime pagine dei quotidiani belgi, la lettera è considerata un evento storico. «Per rafforzare ulteriormente i nostri legami e sviluppare un'amicizia ancora più feconda, dobbiamo essere in grado di parlare della nostra lunga storia comune in tutta verità e serenità», scrive il re, che ammette i molti «episodi dolorosi». Il governo del Congo ha accettato le scuse .«È balsamo per i cuori del popolo congolese», ha dichiarato la ministra degli Esteri di Kinshasa, Marie Tumba Nzenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA