LA CATASTROFE

Era italiana ma nata a Beirut e aveva 92 anni Maria Pia Livadiotti, iscritta nel registro di Roma dei residenti all'estero, vedova di un'altra figura nota alla comunità di connazionali, Luftallah Abi Sleiman, ex medico di fiducia nella nostra Ambasciata. Troppo fragile per resistere all'onda d'urto della apocalittica deflagrazione di martedì che l'ha scaraventata a terra in casa. La sua storia s'intreccia con quella di tutte le altre vittime, libanesi e no, che formano il tessuto della città mediorientale ricca di tradizioni e legami con l'Europa, per un totale non definitivo di almeno 137 morti con 5mila feriti che hanno portato al collasso il sistema sanitario già provato dalla lotta al Covid.

LA PAURA

Firas Abiad, direttore generale dell'ospedale universitario Rafik Hariri, si aspetta un'impennata dei casi nei prossimi 10-15 giorni perché invece di scattare il previsto lockdown, la furia degli esplosivi ha fatto tabula rasa di ogni regola anti-Covid. Il sindaco di Beirut stima che un terzo della popolazione sia rimasto senza casa, i danni già superano i 4 miliardi di dollari.

E in questo scenario di tregenda e precarietà materiale che diventa anche politica, il presidente francese Emmanuel Macron è volato ieri a Beirut per incontrare anzitutto il popolo libanese, poi i suoi leader, in una missione-lampo che aveva lo scopo di sottolineare il primato francese in Europa sull'intera area, lo storico nesso con quella che fu la Parigi del Medio Oriente e la leadership economica nella organizzazione della ricostruzione oltre che nel pungolo alla politica del Paese dei Cedri, in grado di catalizzare il rovesciamento del regime invocato dalla piazza. «Ho sentito la rabbia della gente - ha detto Macron - Sono qui per lanciare un'iniziativa politica e chiedere di procedere con le riforme, un profondo cambiamento, la lotta alla corruzione. Nessuno dei nostri aiuti andrà nelle mani dei corrotti».

RAPPORTI

Fa sapere di avere incalzato il presidente Michel Aoun a dichiarare ancora una volta pubblicamente, in una nota congiunta, «la ferma determinazione a accertare le cause della deflagrazione e applicare sanzioni adeguate» ai responsabili. Quelli che dal 2014 hanno gestito i diabolici stock di nitrato di ammonio sono agli arresti domiciliari, ieri ad alcuni sono stati anche congelati i conti in banca. E il ministro degli Esteri assicura che entro 4 giorni gli investigatori dovranno fornire «un rapporto dettagliato su questo crimine efferato di negligenza». I passi giudiziari di intersecano con la politica in modo anch'esso esplosivo, se il capo delle Dogane del Libano, Badri Daher, si affretta a scaricare le responsabilità proprio sui governi dicendo all'agenzia AP di avere mandato rapporti e allarmi sul pericolo dello stoccaggio al porto di materiale altamente tossico ed esplosivo al governo, al procuratore dello Stato e ad altre istituzioni, in pratica senza salvare nessuno che conti.

LA POLITICA

E scoppia il conflitto tra il partito sunnita dell'ex premier Saad Hariri che collega l'esplosione all'atteso verdetto sull'uccisione del padre Rafik quindici anni fa, chiamando in causa gli Hexbollah filo-iraniani e sollecitando un'inchiesta internazionale. Contro la quale si schiera invece il Partito di Dio. Macron si muove nel puzzle e nella violenza della politica libanese con la dimostrazione di potenza che da sempre contraddistingue la politica estera francese. E promette alla gente che tornerà il primo settembre a verificare che fine abbiano fatto gli aiuti. Al suo seguito una cinquantina di militari della protezione civile francese che portano aiuto ma anche fiducia.

LA SPERANZA

«C'è ancora speranza di trovare superstiti sotto le macerie e siamo venuti per questo». Per esempio un gruppo di 7-8 dispersi intrappolati in una sala operativa sepolta dalle macerie. Intanto, mentre i giovani rivoluzionari di Beirut scendono in massa per le strade del porto a spalare detriti e vetri e invocare elezioni, le due immagini virali nel web sono quelle del parto di George, nato pochi attimi dopo l'esplosione al S. George Hospital tra finestre divelte e pareti crollate, e di Israa Seblani, medico trapiantato negli USA e tornata per convolare a nozze, che mentre posa con l'abito viene investita, illesa, da polvere e detriti col sottofondo di un rumore infernale. Per tutti sarà sempre la sposa libanese.

Marco Ventura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA