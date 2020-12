IL FOCUS

ROMA Quei 645 milioni di ristori sono «l'ultima offesa» per 300.000 imprese, bar e ristoranti in testa, danneggiate dal lockdown di Natale deciso dal governo che potranno avere 3.000 euro a testa, dopo aver già perso oltre 33 miliardi su 86 complessivi. Ma per altre imprese, comunque fortemente colpite, come gli alberghi e le terme, non c'è nemmeno quello. «Una beffa». Anche per il comparto catering, di fatto escluso da ristori che non prenderebbero in considerazione le attività con fatturati superiori ai 5 milioni.

Nessuno in fondo, tra Federlaberghi, Federterme o la Associazioni che rappresentano il catering, discutono le restrizione forzate. Ma serviva una strategia chiara. Le imprese chiedono al governo una visione di medio-lungo periodo che possa davvero dare un futuro al settore del turismo. «Manca una visione sul settore, oltre che la programmazione di strumenti di lungo perido», spiega Massimo Caputi, presidente di Federterme. Stiamo pagando «la mancanza di un forte Ministero del Turismo». Guardare all'orizzonte del 2023 vuol dire poi per Caputi scommettere su un provvedimento strutturale come il Bond Turismo a 20 anni sostenuto da tutte le Associazioni alberghiere. Anche i prestiti con garanzia pubblica sembrano poco tagliati per il settore. «I finanziamenti garantiti da MCC a 6 anni 6 non paiono oggi rimborsabili dalla aziende alberghiere che prima del 2023 non vedranno la luce».

Quanto al vuoto dei ristori, non è che «una beffa clamorosa», per il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. In un anno normale, tra Natale e l'Epifania si sarebbero messi in viaggio più di 18 milioni di italiani, attivando un giro d'affari di circa 13 miliardi, che interessa tutte le componenti della vacanza: non solo alberghi ma anche trasporti, divertimenti e cibo. Durante il lockdown l'Istat ha registrato un calo del fatturato dei servizi di alloggio del 39,1%. Poi, il calo delle presenze turistiche è stato del 60,9% a ottobre, per poi schizzare -80,9% a novembre. E a dicembre «saremo fortunati se ci sarà il 10% delle presenze del 2019», annota Bocca.

I NUOVI BONUS

Intanto, il 2021 porterà una nuova tranche di bonus e agevolazioni stando alla raffica di gli emendamenti anti-crisi alla manovra approvati in Commissione Bilancio. Arriva, dunque, il taglio dell'Iva al 10%, per le consegne a casa dei piatti pronti e per chi fa servizio di take away. Ma c'è il via libera anche al bonus acqua: mille euro a famiglia per cambiare i rubinetti e le docce e risparmiare un bene prezioso. Oltre agli incentivi per le auto green, che hanno incluso gli euro 6 e varranno fino a giugno 2021, arriva anche un bonus ad hoc solo per i veicoli elettrici: pensato per chi ha un reddito Isee sotto 30 mila euro mette in campo un contributo del 40% (tetto massimo di spesa 30 mila euro).

