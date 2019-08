Beach tour di Matteo: al via da Anzio la lunga campagna pre-elettorale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIAMILANO MARITTIMA Salvini beach party. Come il tour estivo di Jovanotti nelle spiagge italiane? «Beh, d'altronde dice Massimo Canova, patron del Papeete nonché potente europarlamentare della Lega e grande regista della campagna d'agosto - chi più di Matteo pensa positivo?». Protezione solare (diventare troppo neri può creare antipatici equivoci), cocktail, pareo, cellulare in mano e all'ora dell'aperitivo spunterà in giro per l'Italia il ministro dell'Interno: tac. Magari sulle note di qualche tormentone di questa estate...