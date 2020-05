IL CASO

BRUXELLES È arrivata in un brutto momento la sentenza della Corte costituzionale tedesca che, sebbene giudichi gli acquisti di titoli pubblici da parte della Bce legittimi, ha dato tre mesi di tempo a Christine Lagarde per dimostrare in modo «comprensibile e dettagliato» che quelle operazioni non hanno avuto un impatto economico e fiscale sproporzionato. Senza tale dimostrazione, la Bundesbank non potrà partecipare alle operazioni e dovrà vendere i titoli acquistati (per 533 miliardi a fine aprile). È come aver caricato contro la Bce un orologio a tempo con il rischio che a un certo punto si sfaldino i presupposti della stessa unione monetaria. Sui mercati c'è stata qualche tensione, con lo spread sui titoli decennali italiani in rialzo a 248 punti base da quota 234 di lunedì. Tuttavia non è detto che sarà questo lo scenario più probabile. Anzi, l'opinione generale è che non si verificherà. Pronta la risposta della Bce, dopo una rapida videoriunione dei governatori: «Il consiglio direttivo resta pienamente impegnato a fare tutto il necessario entro il proprio mandato per assicurare che l'inflazione salga verso livelli coerenti con l'obiettivo di medio termine e che le azioni di politica monetaria intraprese nel perseguimento dell'obiettivo di mantenere la stabilità dei prezzi vengano trasmesse a tutti i settori dell'economia e a tutte le giurisdizioni dell'Eurozona». E richiamo alla piena validità della sentenza della Corte di giustizia Ue: un anno e mezzo fa «ha sentenziato che la Bce agisce nell'ambito del proprio mandato sulla stabilità dei prezzi». In sostanza: non abbiamo le mani legate dalla Corte tedesca.

I TIMORI

La preoccupazione è comunque alta perché gli acquisti di titoli sovrani è uno dei pilastri della risposta alla pandemia: evita che dalla recessione si passi direttamente a una crisi finanziaria le cui prime vittime sarebbero i paesi ad alto debito. L'ex numero 2 della Bce Vitor Constancio paventa il pericolo «di nuovi ricorsi in Germania contro l'operazione anti pandemia». La Corte costituzionale di Karlsruhe non si è pronunciata sul bazooka da 750 miliardi deciso a marzo, bensì sugli acquisti di titoli tra marzo 2015 e dicembre 2018 (2600 miliardi di euro). Il fulcro della strategia di alleggerimento quantitativo (QE) messa in campo da Mario Draghi per far aumentare l'inflazione, quasi sempre contestata anche dalla Bundesbank, fin dall'inizio avversata da un gruppone di 1750 tedeschi, tra cui economisti e giuristi compreso il fondatore del partito nazionalista ed euroscettico Alternative für Deutschland, da cui partì la causa con l'accusa alla Bce di aver sostenendo illecitamente gli stati. Una Bundesbank che uscisse dal programma di acquisti di titoli, amputata nelle sue funzioni operative, renderebbe fragile la stessa Bce. Per questo, il presidente Jens Weidmann, che pure è stato il più forte critico della linea Draghi, ha subito dichiarato che sosterrà la Bce nel dimostrare che il QE era proporzionato alla crisi. Il ministro delle finanze tedesche Scholz ha indicato che «la Bundesbank per ora può continuare a partecipare al programma comune, le decisioni attuali non sono a rischio». Della stessa opinione il ministro Gualtieri: «La sentenza non riguarda le misure di politica monetaria per l'emergenza covid-19 ».

I giudici supremi tedeschi riconoscono di «non aver potuto stabilire una violazione» da parte della Bce per quanto riguarda la proibizione di finanziare direttamente gli stati, ma giudicano «dubbia» la sua competenza a comprare debito ignorandone «totalmente le conseguenze economiche, praticamente tutti i cittadini in qualità di azionisti, proprietari, inquilini, risparmiatori o detentori di polizze assicurative» sono stati svantaggiati da «perdite considerevoli». Si tratta di argomenti sentiti decine di volte in questi anni, ai quali Draghi rispondeva invitando a compilare anche la lista dei vantaggi: meno disoccupati, più credito a imprese e famiglie, deflazione evitata, tutti fattori che agiscono in teoria per far risalire i prezzi. In gioco ci sono molte cose. Intanto la primazia del diritto Ue, non a caso la Commissione indica che «le decisioni della Corte di giustizia sono vincolanti per le corti nazionali». Poi il fatto che la Bce, unica istituzione Ue effettivamente federale, è ostaggio di una corte nazionale che agisce da guardiano tecnico mentre la banca centrale risponde alla Corte Ue. Infine il rischio che si indebolisca la risposta alla pandemia fondata su acquisti di titoli sovrani oltre la quota che ogni stato detiene nel capitale Bce.

Antonio Pollio Salimbeni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA