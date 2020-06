LA DECISIONE

BRUXELLES Nuove munizioni per il bazooka monetario. La Bce ha perfino superato le attese dei mercati e in Europa è di scena il «whatever it takes» (tutto ciò che è necessario) più lungo della sua storia economica.

I governatori hanno deciso di aumentare il volume del programma di acquisto di obbligazioni pubbliche e private (Pandemic emergency purchase programme) di 600 miliardi di euro portandolo a 1.350 miliardi ed estendendolo a fine giugno 2021 (sei mesi in più) e comunque fino a quando «non sarà conclusa la fase critica legata al coronavirus». E il capitale rimborsato sui titoli in scadenza sarà reinvestito almeno per tutto il 2022.

LE MISURE

«Occorre agire, la contrazione dell'economia è senza precedenti, l'incertezza eccezionale sulle prospettive fa crollare consumi e investimenti. C'è qualche segno che si è toccato il fondo, ma il miglioramento è finora tiepido»: questo il quadro tracciato da Christine Lagarde dopo le discussioni con i governatori. Immediata la reazione delle Borse europee, che hanno subito dimezzato le perdite all'annuncio da Francoforte (poi finite in leggero calo in chiusura). «Rally» dei titoli sovrani: lo «spread» tra i decennali italiani e i corrispondenti Bund tedeschi si è ridotto a 178 punti base da 194 di mercoledì. L'euro al rialzo che sfiora 1,13 dollari.

La linea scelta dalla Bce appare convincente e ci si aspetta che Lagarde tenga l'asticella alta. Due gli aspetti cruciali.

Il primo è il quadro fosco dell'economia: «La Bce ritiene che si ritroverà il livello dell'economia pre-crisi in 2-3 anni, per questo prosegue la politica monetaria molto espansiva», commenta il presidente dell'istituto di ricerche economiche Diw (Berlino) Marcel Fratzscher. Il secondo aspetto riguarda le risposte dei governi e della Ue: hanno tempi lunghi. Il nuovo fondo europeo finanziato da bond comunitari per 750 miliardi di cui 500 in sovvenzioni a fondo perduto agli stati sarà operativo solo dal 2021.

LE TAPPE

C'è un terzo fattore da considerare: al ritmo attuale di acquisti di titoli, la Bce esaurirebbe le munizioni in autunno. Meglio agire adesso, confermando nello stesso tempo gli acquisti mensili ormai classici al ritmo di 20 miliardi in aggiunta al programma di 120 miliardi fino a dicembre compreso. Continueranno «finchè sarà necessario a rafforzare l'impatto di accomodamento dei tassi di riferimento Bce e termineranno poco prima del loro aumento». I tassi sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale restano invariati rispettivamente a 0%, 0,25% e -0,50%.

Si manterranno «su livelli pari o inferiori a quelli attuali finché non la Banca centrale vedrà le prospettive di inflazione convergere saldamente su un livello sufficientemente prossimo ma inferiore al 2% e tale convergenza non si rifletterà coerentemente nelle dinamiche dell'inflazione di fondo».

Tra i governatori c'è stata unanimità sulla necessità di rafforzare il Peep, ma non sull'entità della manovra, sulla quale tuttavia il «consenso è stato ampio». D'altro canto, la bilancia dei rischi per l'economia è verso il peggioramento. Nell'Eurozona il secondo trimestre si annuncia peggiore del primo. Peggiorano di conseguenza le proiezioni economiche.

Il nuovo scenario di base attorno al quale hanno lavorato in Bce indica per il 2020 un Pil a -8,7% e un'inflazione +0,3%; nel 2021 Pil +5,2% e inflazione +0,8%; nel 2023 Pil +3,3% e inflazione +1,3%. C'è uno scenario più morbido e ce n'è uno più severo a seconda se il ritorno all'attività sarà rapido o se ci sarà una seconda ondata di contagi. L'incertezza regna sovrana.

LA SENTENZA

Quanto alla risposta alla Corte costituzionale tedesca, Lagarde si è detta «fiduciosa che sarà trovata una buona soluzione», confermando che la Bce «si trova sotto la giurisdizione della Corte di giustizia Ue» e che «sempre discutiamo molto sull'efficacia e del rapporto costi-benefici delle misure di politica monetari come è riflesso nelle minute». Insomma, Karlsruhe non sembra aver frenato Francoforte.

Antonio Pollio Salimbeni

