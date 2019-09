Bce nel mirino dei falchi cinque governatori contro le misure su tassi e titoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOHELSINKI È un attacco contro Mario Draghi come da tempo non si vedeva. L'opposizione al presidente della Bce aveva dormito parecchio, ma la sterzata di giovedì, con la decisione della banca centrale di riprendere in mano l'arma del superaccomodamento monetario ha fatto riaprire le ostilità interne. Il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, che all'inizio fu il grande oppositore di Draghi al lancio in grande stile del Quantitative easing con l'acquisto a man bassa di titoli pubblici e privati, torna in campo con una intervista al...