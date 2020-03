LA GIORNATA

ROMA La Banca centrale europea sfodera il bazooka per fronteggiare l'emergenza coronavirus, dopo i tentennamenti dei giorni scorsi, e almeno per un giorno i mercati riprendono fiato. Ieri il segno più è stato diffuso su tutti i listini del mondo. A Milano l'indice guida Ftse Mib ha chiuso con un rialzo del 2,3%, in linea con le altre piazze europee, ma resta di quasi il 40% sotto i massimi toccati a febbraio. Anche Wall Street, dopo un avvio negativo, ha terminato in progresso dell'1%. Ma è stato sullo spread, il differenziale di rendimento fra i titoli di Stato italiani e tedeschi, termometro che misura la fiducia dei mercati sul Paese, che si è visto l'intervento dalla Bce. Dal picco di 320 punti base toccato mercoledì, per paura che l'Italia potesse avvitarsi in una crisi irreversibile, ieri l'indicatore è tornato sotto quota 200 per poi finire a 193, dai 267 del giorno prima.

La svolta della Bce è arrivata nella notte fra mercoledì e giovedì, dopo una riunione straordinaria in videoconferenza del Consiglio direttivo. «Tempi straordinari richiedono azioni straordinarie - ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, annunciando un nuovo piano di acquisto titoli da 750 miliardi di euro per sostenere l'economia -. Non ci sono limiti al nostro impegno per l'euro. All'interno del nostro mandato, siamo determinati a usare tutto il potenziale dei nostri strumenti». Parole che segnano una inversione totale rispetto alla direzione indicata appena una settimana fa e che avevano provocato il panico sui mercati. Toni che riecheggiano il «whatever it takes» pronunciato da Mario Draghi nel 2012, quando l'ex presidente dell'istituto centrale annunciò che Francoforte avrebbe fatto qualsiasi cosa per salvare l'euro. Ma anche le altre banche centrali sono in azione. La Federal Reserve ieri, dopo le mosse dei giorni scorsi, ha annunciato che faciliterà il rifornimento di dollari agli istituti di emissione degli altri paesi per fronteggiare la crisi, mentre la Banca d'Inghilterra ha tagliato i tassi per dare fiato alle imprese. Il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, ha poi sottolineato che gli Stati Uniti non hanno alcun problema a emettere debito per sostenere l'economia e ha previsto un «gigantesco» rimbalzo del pil nel quarto trimestre dell'anno una volta superata l'emergenza.

LA VOLATILITÀ

Nonostante la montagna di fondi messa in campo dalle autorità monetarie e dai governi (Donald Trump pensa a un piano da mille miliardi di dollari) fra gli investitori la paura resta. E ieri la volatilità sui listini è rimasta alta, con gli indici che hanno cambiato più volte direzione. «La diffusione del virus Covid-19, il crollo del prezzo del petrolio e una più ampia riduzione della liquidità hanno creato una tempesta perfetta per i mercati e l'economia», affermano in una nota gli analisti di Ubs Asset Management.

Gli effetti della pandemia cominciano nel frattempo a farsi sentire anche sull'economia reale. Negli Stati Uniti le richieste di sussidi alla disoccupazione nella settimana conclusa il 14 marzo sono salite a 281.000 unità, 70.000 in più rispetto a quella precedente. Un balzo mai visto neanche durante la crisi finanziaria del 2008. Primi segni di quella che si annuncia come una brusca frenata dell'economia.

I massicci interventi fiscali e monetari, con una potenza di fuoco ancora da dispiegare, intanto però hanno iniziato a far sentire i loro effetti sui mercati. «I bazooka delle banche centrali stanno già iniziando a funzionare e si stanno avvicinando i primi segnali di stabilizzazione», afferma Ludovic Colin, di Vontobel Asset Management. «Non escludiamo misure ancora più grandi della Bce nelle settimane e nei mesi a venire», aggiunge Paul Diggle, economista di Aberdeen Standard Investments.

A Milano ieri sul listino intanto i rimbalzi sono stati diffusi, a partire da Unipol (+17,7%), Saipem (+10,7%) e Poste (+8,5%). Rialzano la testa anche i bancari (Intesa Sanpaolo +1,2% e Unicredit +5,3%). Ancora giù invece Fca (-5,13%), che ha annunciato la chiusura delle fabbriche in Nord America. Recupera infine il prezzo del petrolio dopo i crolli che hanno portato le quotazioni ai minimi degli ultimi due decenni: sul mercato americano ieri il greggio è risalito intorno a quota 25 dollari al barile.

Jacopo Orsini

