Battisti: «Io umiliato» Salvini: «Chieda scusa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COLLOQUIOMILANO «Non sono più la persona che ero quarant'anni fa, non mi riconosco in come mi raccontano. Al mio arrivo in Italia sono stato umiliato, non ero latitante, avevo i documenti in regola». Dopo il suo arresto in Bolivia, il 13 gennaio, Cesare Battisti parla per la prima volta dal carcere di Oristano, nel quale deve scontare quattro ergastoli. L'ex terrorista del Pac affida le sue dichiarazioni agli esponenti dei Radicali Maurizio Turco e Irene Testa, che, insieme agli avvocati Annamaria Uras e Rosaria Manconi dell'Unione...