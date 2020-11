LA RELAZIONE

VENEZIA Troppe criticità. Troppi silenzi. Troppe omissioni. Neanche la Regione del Veneto era stata avvertita, tramite Azienda Zero, delle infezioni da Citrobacter Koseri. È quanto emerge dalla relazione del ministero della Salute che lo scorso 4 settembre ha compiuto un'ispezione all'ospedale della Donna e del Bambino dell'Azienda ospedaliera di Verona, in seguito alla morte di alcuni neonati a causa dell'infezione da Citrobacter nella terapia intensiva neonatale. La relazione è firmata dal direttore generale del ministero, Andrea Urbani.

Secondo la Commissione ministeriale «le criticità riscontrate sono ascrivibili, in prima istanza, alla mancanza di una forte governance della struttura sanitaria da parte dei vertici della Direzione aziendale». Gli ispettori del ministero hanno puntato il dito contro la sottovalutazione del problema e sulla mancata segnalazione di un patogeno «particolare». La relazione di fatto ha smentito anche il dg dell'Azienda Ospedaliera, Francesco Cobello: «Ha ripetutamente rappresentato di essere venuto a conoscenza dell'infezione da Citrobacter Koser solo a partire dal mese di maggio 2020, tuttavia già dal 6 dicembre 2019 - è scritto nella relazione - era informato della presenza di almeno un caso, quello della neonata poi trasferita al Gaslini di Genova».

Sono state individuate le criticità che sono rappresentate quali probabili concause delle infezioni che hanno portato alla morte almeno 4 neonati, oltre a provocare danni cerebrali permanenti in altri. Viene considerata una «rilevante criticità il fatto che la Direzione medica di presidio, pur nel novero di un notevole numero di segnalazioni di microrganismi sentinella da gennaio 2019 a giugno 2020, non abbia segnalato all'Uoc Rischio clinico di Azienda Zero infezioni da Citrobacter Koseri».

I RILIEVI

Un altro elemento di criticità riguarda «le misure IPC (infection prevention and control), in particolare il consumo di gel idroalcolico per l'igiene delle mani». Nella relazione dell'Azienda Ospedaliera, infatti, non vengono riportati i giorni di degenza legati al consumo di gel e in un verbale è riportato un incremento del consumo di gel nei primi sei mesi del 2019 rispetto all'anno precedente, quando vengono rilevati livelli insufficienti di consumo del medesimo gel. «Dalla documentazione si evince che pur essendo stati svolti corsi di formazione sull'igiene delle mani e sulla prevenzione dalle infezioni, non viene riportata chiaramente la percentuale di personale formato. E non sono chiare le procedure di vestizione e svestizione del personale dei visitatori della Terapia intensiva neonatale e pediatrica e le ulteriori ed eventuali precauzioni».

