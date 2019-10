Battaglia sulla soglia dei 100 mila euro i dubbi anche da parte dei magistrati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Se l'urgenza del governo è combattere l'evasione fiscale non si vede perché Sergio Mattarella non debba firmare il decreto fiscale che abbassa l'asticella per il carcere agli evasori, come invece ieri sostenevano esponenti della maggioranza. Sull'efficacia della norma il Quirinale ovviamente non entra e, anche se il decreto fiscale non è ancora arrivato, dal Colle più alto fanno sapere che il Presidente della Repubblica «non ha obiezioni sostanziali» ed è quindi pronto a dare «disco verde» quando il testo arriverà.I...