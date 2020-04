IL CASO

ROMA «All'Italia servono il Mes e i Recovery bond», sostiene Carlo Cottarelli a Tv2000. A Palazzo Chigi hanno la stessa convinzione, ma gli ostacoli non sono pochi: interni sul Fondo salva-Stati (Mes) ed esterni sui Recovery bond. Nell'informativa che oggi farà alla Camera, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte proverà a porre i presupposti per rimuovere i primi cercando di convincere i grillini che «la cattiva fama che ha il Mes» potrebbe cambiare da giovedì quando arriverà la conferma che per accedere al Mes non ci sono condizioni e che sui Recovery bond c'è qualche certezza in più sia sul fronte delle quantità che dei tempi.

Dal risultato del Consiglio europeo del prossimo 23 aprile dipende buona parte del futuro del Paese, ma anche la tenuta della maggioranza. Con il Qe della Bce in funzione, tanto più concreta sarà la possibilità di poter disporre a breve di bond comunitari, tanto meno potrebbe risultare necessario dover accedere al Mes.

E poiché il Mes «è una vicenda chiusa», come ricorda l'europarlamentare Sandro Gozi, la battaglia dell'Italia si concentra sul Recovery found che dovrebbe poi emettere i tanto evocati bond. Con lo spread che ieri è schizzato a 250, è difficile che Conte possa continuare a sostenere oggi in Parlamento quell'«altrimenti facciamo da soli», sostenuto orgogliosamente qualche giorno fa. L'ombrello europeo è fondamentale per l'Italia, a meno che non si decida di adottare lo yuan. Il problema è che a quasi due settimane dall'ultima riunione dei Ventisette, non sembrano cambiate le posizioni e la proposta del Bond perpetuo, avanzata dalla Spagna, è forse la conferma di come siano ancora distantissime le due posizioni, con i paesi del Nord Europa che pensano di poter superare la crisi con mezzi propri e quelli mediterranei che hanno subito un pesante passaggio del virus sulle proprie economie. Il rischio che giovedì non si arrivi ad un'intesa non viene quindi escluso. Un continuo rinvio ad altra riunione con un allungamento dei tempi che non aiuta l'Italia e il governo che alla lunga potrebbe essere costretto a chiedere l'accesso al Fondo salva-stati per avere altre risorse e un ombrello sulla testa ancor più ampio.

Mentre la cancelliera tedesca Angela Merkel conferma che la risposta finanziaria della Ue alla crisi andrà oltre quanto deciso finora, è il premier spagnolo Pedro Sanchez a uscire allo scoperto con una proposta sul fondo europeo per il rilancio dell'economia.

La Spagna è sempre il secondo paese al mondo con più contagiati, in preda al semicoma economico: caduta del pil quest'anno da -6,6% a -13,6%. Sulla linea francese, con un documento di due pagine e mezzo Sanchez precisa una prospettiva che lasci alle spalle l'insanabile contrasto eurobond/coronabond sì-no. L'idea è di un Recovery Fund che distribuisca fondi agli stati più colpiti dalla crisi sanitaria ed economica sulla base di parametri precisi (quota di popolazione colpita, caduta del pil, disoccupazione). Niente prestiti. Volume finanziario 1000-1500 miliardi, da aggiungere ai 540 miliardi di fondo salva-stati, misure antidisoccupazione e investimenti della Bei, alle misure fiscali dei governi (3% del pil Ue) e al sostegno alla liquidità (16%). Più gli acquisti di titoli Bce per oltre mille miliardi.

La proposta spagnola è l'emissione di «debito perpetuo Ue sostenuto dagli attuali meccanismi legali del bilancio europeo che garantiscono il rating tripla A », è scritto nel non paper spagnolo. Di norma, il debito perpetuo è un prestito senza scadenza, senza rimborso, che assicura il pagamento di un tasso d'interesse fisso, a tempo indeterminato, in genere più alto della media del mercato. Il fondo Ue sarebbe operativo da gennaio 2021, opererebbe per 2-3 anni finanziando programmi nazionali per la transizione ecologica e digitale dell'economia, l'autonomia industriale e tecnologica. Gli interessi sarebbero pagati con imposte Ue (carbon tax, emissioni Co2, tassa per il mercato unico). Non sono idee lontane da quelle di Macron, che però parla chiaramente di mutualizzare il debito e di «garanzie congiunte degli stati». Fumo negli occhi per Germania e Nordici. Il Tesoro francese spiega che non si tratta di trasferire risorse ai bilanci nazionali (per quello c'è il Mes), ma di «finanziare spese comuni attraverso il bilancio Ue». Qualche giorno fa il ministro Le Maire aveva indicato: «L'idea è lasciar decidere la Commissione, non i singoli Stati». Se lo sforzo è comune, le risorse devono essere usate seguendo una linea comune.

