Battaglia Rai, il Cda boccia 4 nomine di Salini

ROMA Cda Rai spaccato e nomine che solo in parte hanno trovato il gradimento della maggioranza. Si è conclusa così la sfida lanciata dall'ad Fabrizio Salini che, dopo diversi rinvii, ha deciso di andare avanti sul suo pacchetto di nomi: solo quattro degli otto proposti hanno ottenuto il parere (per quanto non vincolante) favorevole del consiglio. Gli altri 4, bocciati.

Tra le proteste di Pd e Lega che gridano alla lottizzazione e all'azienda allo sbando, gli attacchi dei consiglieri Rita Borioni e Igor De Biasio, l'astensione del presidente Marcello Foa, il manager esprime comunque la propria soddisfazione per nomine che ritiene un «passo fondamentale per realizzazione del piano industriale». Hanno ottenuto il gradimento (con quattro sì su sette voti totali) Angelo Teodoli al Coordinamento generi, Stefano Coletta a Rai1 e all'Intrattenimento prime time, Franco Di Mare all'Intrattenimento day time e Luca Milano alla direzione Ragazzi. Parere non favorevole del consiglio (con tre sì) a Silvia Calandrelli a Rai3 e a Rai Cultura, Eleonora Andreatta alla Direzione Fiction, Ludovico Di Meo alla guida di Rai2 e alla direzione Cinema e tv, e Duilio Giammaria alla Direzione Documentari.

