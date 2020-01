Battaglia a Sirte, una brigata tradisce Serraj le milizie arretrano per difendere Misurata

IL CAMPO

Le milizie dell'Esercito Nazionale Libico (Lna) del generale ribelle Khalifa Haftar entrano nella città di Sirte e la conquistano senza quasi colpo ferire. Forse la più importante conquista militare dallo scorso quattro di aprile, data che segna l'inizio delle operazioni militari alll'interno della cosiddetta seconda guerra civile libica. Una mossa che ha spiazzato la compagine militare dell'operazione Vulcano di Rabbia, guidata dal Primo ministro designato Fayez al-Serraj, rappresentante dell'unico governo riconosciuto dalle Nazioni Unite, il Governo di Accordo Nazionale (Gna) e che ha visto l'utilizzo di cellule dormienti e il voltafaccia di una intera brigata locale.

Le forze del generale Haftar infatti, sostenute da gruppi di ex gheddafiani, sono riuscite nel loro intento grazie all'abbandono delle postazioni da parte della Brigata 604, una forza composta principalmente da salafiti (makhdalisti e legati all'Arabia Saudita, alleata di Haftar) formatasi dopo che la città era stata liberata dallo Stato islamico nel dicembre 2016. In questo modo le forze di Haftar sono riuscite ad avere la meglio costringendo le Unità di protezione di Sirte a evacuare la città senza opporre resistenza.

Il portavoce dell'Lna Ahmed al-Mismari, ha affermato che l'esercito ha compiuto l'operazione in circa tre ore, seguendo un piano delineato dallo stesso Haftar. Al-Mismari ha poi spiegato che i preparativi per il controllo di Sirte sono iniziati mesi prima, attraverso attacchi aerei mirati contro le postazioni dei gruppi armati presenti nell'area. Per settimane infatti, le forze di Tobruk hanno lanciato attacchi sporadici sulla cittadina con l'utilizzo di droni. Lunedì la luce verde per l'inizio dell'operazione che con copertura aerea e il risveglio di gruppi armati alleati all'interno dell'abitato, ha visto attaccare la città dai fronti sud ed est.

Fonti del Gna hanno parlato di una ritirata strategica volta ad evitare il coinvolgimento dei civili nei combattimenti. Ad ogni modo questo è il primo match che Haftar vince dopo mesi di bluff e inutili assedi. Alcuni video riportano di festeggiamenti da parte della popolazione. Difficile che adesso però le truppe ribelli possano avanzare verso Misurata, fronte ancora più ostico di quello tripolino. Il primo passo sarà invece quello di fortificare le proprie posizioni e allestire la base aerea.

Sirte è una città che sembra non avere pace. Dal 2011 infatti è stata teatro di diverse battaglie: Il primo settembre 2011, Gheddafi la nomina capitale della Jamariya libica dopo la caduta di Tripoli in mano ribelle. Qui il Colonnello trova la morte dopo poco, il 20 ottobre. La città viene distrutta dai bombardamenti Nato prima, poi dai feroci ultimi combattimenti urbani. Nel 2012 il settanta per cento della popolazione fa rientro in quello che rimane della città. Ma nel maggio 2015, dopo aver preso Bin Jawad, lo Stato Islamico, complici in parte ex gheddafiani e alcune tribù locali, conquistano la città. Per un anno è la sede del califfato in Nordafrica. Terrore, esecuzioni, fughe di massa.

L'ASSEDIO ALL'ISIS

Un'altra guerra, questa volta guidata da Tripoli e dai misuratini, contro i miliziani di Abu Bakr al-Baghdadi. Dopo sette mesi di combattimenti, con 2 mila terroristi e 700 miliziani morto, la città viene liberata. Ora la guerra entra di nuovo nel suo territorio, per il momento in punta di piedi.

Cristiano Tinazzi

