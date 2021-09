Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il sindaco Luigi Brugnaro lo corteggia: «Lo sto convincendo a fare una sfilata di Diesel qua a Venezia». Il governatore Luca Zaia lo omaggia: «Per recuperare un pezzo di storia non bastano i soldi, ma ci vogliono anche il coraggio e l'ardore». Non a caso la sua fondazione si chiama, come il suo gruppo, Only the brave. Solo un audace come Renzo Rosso poteva donare 5 milioni di euro e poi sorridere quasi imbarazzato per la domanda:...