«Basta scontri con la Ue è giunta l'ora del dialogo»

Presidente Paolo Savona, non crede che l'Italia stia esagerando con gli atteggiamenti di rifiuto nel confronto con le autorità di Bruxelles?«Da entrambe le parti, si sta esagerando. D'altro canto, se in una situazione così delicata come quella italiana la Commissione minaccia di aprire la procedura di infrazione per mancato rispetto dei parametri di bilancio, è fatale che si generino reazioni politiche».Fino al punto da far riemergere ambizioni di rottura con l'euro e l'Europa?«Non vedo nelle forze di governo atteggiamenti contro...