«Basta polemiche e veleni, penso solo a tagliare le tasse agli italiani»

«Non voglio fare polemiche. Sono stanco e amareggiato. Parliamo delle proposte, delle cose concrete. Del resto non mi importa». Armando Siri, l'ex sottosegretario leghista alle Infrastrutture e ai Trasporti, costretto alle dimissioni nonostante la una vicenda giudiziaria dalla quale ancora oggi non sono emersi fatti concreti, ha appena finito di parlare al Viminale nel corso dell'incontro sui temi economici organizzato da Matteo Salvini con oltre 40 rappresentanti delle parti sociali. Un vertice in cui ha illustrato, lui padre della Flat...