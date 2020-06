Presidente Mirabelli che morale possiamo trarre dall'intervento del Colle sulle Regioni?

«Tutto è tranne che una vuota celebrazione dei 50 anni della nascita delle Regioni».

Perché?

«Il Capo dello Stato ha ribadito alcuni pilastri della Costituzione quando dice che l'Italia è una e indivisibile e che riconosce e promuove le autonomie».

Questo cosa vuol dire?

«Che le Autonomie sono esse stesse parte dello Stato. Tutte, non solo le regionali ma anche quelle comunali, concorrono a comporre l'unità della Repubblica».

Epoi?

«Il Presidente della Repubblica ha sottolineato che il rapporto fra Stato e Autonomie si basa non sul conflitto ma sulla sussidarietà. Cioè ognuna deve rispettare le sue competenze operando il più a contatto possibile con le esigenze dei cittadini».

Mattarella ha parlato di leale collaborazione...

«Non si tratta di evocare buoni sentimenti o forme di raffinata educazione. Ma sostanza. Esercitando le loro funzioni le Autonomie e lo Stato non possono avere un approccio ostruzionistico o competitivo ma la loro azione deve essere reciprocamente convergente e complementare. Questo vale anche per i ministri e i presidenti di Regione che, come dice la Costituzione, devono adempiere ai loro doveri con onore e disciplina».

Beh, di disciplina se n'è vista pochina nel polverone di chiacchiere e ordinanze della pandemia...

«La leale collaborazione altro non è che una disciplina condivisa che non limita affatto l'autonomia ma la esalta. Proprio la pandemia ha evidenziato spesso che i problemi si affrontano e si risolvono assieme. Le fasi migliori della gestione dell'emergenza sanitaria si sono avute quando tutti hanno valorizzato il risultato comune. Questo Mattarella lo segnala benissimo».

Sulle riaperture sono in atto due liti giudiziarie avviate dallo Stato contro la Regionee Calabria e la Provincia di Bolzano.

«Obiettivamente il rapporto Stato-Regioni non ha funzionato fluidamente. Qualche volta è venuto a mancare il senso della funzione e qualcuno ha badato più all'effetto annuncio o a questioni di immagine che alla sostanza. Si è visto del microsovranismo regionale che non ha un senso compiuto in un Paese che non è federale come l'Italia».

Come rimediare?

«Desidero sottolineare che anche l'Unione Europea ci chiede di migliorare il coordinamento fra Stato e Regioni. È un tema che dobbiamo affrontare visto che l'Ue ci sta mettendo a disposizione grandi risorse».

E dunque?

«Intanto va detto che lo Stato ha già gli strumenti per esercitare il suo ruolo di coordinamento quando serve. E una pandemia che riguarda tutta la popolazione è una di queste occasioni. Volendo poi fluidificare l'azione amministrativa ci sono due strade: una legge ad hoc che chiarisca bene chi deve fare e cosa fra Stato e Regioni oppure una modifica della Costituzione che inserisca una clausola di supremazia dello Stato quando questa è essenziale».

Diodato Pirone

