«Basta, non vediamoci più» Le ultime parole di Elisa

L'INCHIESTAROMA «Non voglio avere nessun rapporto con te. Basta non vediamoci più». Sono state le ultime parole di Elisa Pomarelli, 28 anni impiegata. Poi il braccio di Massimo Sebastiani, operaio di 45 anni, si è stretto attorno al collo della ragazza. È stato così per alcuni minuti, mentre la vita della giovane scivolava via, accanto al pollaio nel cortile dell'abitazione del 45enne, a Campogrande di Carpaneto dove viveva da solo. Mezz'ora dopo il pranzo al ristorante Il Lupo, di Ciriano di Carpaneto, sulle colline di Piacenza lo...