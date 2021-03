LA PROGRAMMAZIONE

VENEZIA Forse cambieranno le chiamate per le vaccinazioni, di sicuro in Veneto cambieranno le modalità per accedere alle somministrazioni. Dalla lettera personale consegnata per posta - che si è sì rivelata utile, ma ha anche scontato tante inefficienze, a partire dal fatto che spesso è stata consegnata in ritardo - si passerà alla prenotazione. Online o telefonica. L'annuncio è stato dato ieri dal direttore generale della Sanità del Veneto, Luciano Flor. «Con le lettere - ha detto Flor - ci sono stati degli inconvenienti, bisogna invece pensare a un sistema di prenotazione anche informatizzato». Come già avviene ora per gli operatori scolastici, l'idea è che ciascuno si colleghi al sito della propria Ulss e, quando vuole, all'orario che preferisce, prenoti la propria vaccinazione. Obiezione scontata: e gli anziani che non hanno dimestichezza con Internet? O che non hanno il computer e magari neanche uno smartphone? Per loro ci saranno le prenotazioni con il Cup, anche se è ancora da stabilire se solo telefonicamente o di persona.

LE CHIAMATE

Per le prossime settimane, comunque, si procederà con il vecchio sistema, cioè le lettere recapitate per posta. Da lunedì 15 marzo è in calendario l'avvio delle vaccinazioni delle coorti dei 93enni, cioè i nati nel 1928, 1927, 1926. Stando alla circolare di Flor dello scorso 1° marzo, i nati nel 1929 dovevano essere convocati per la prima inoculazione già questa settimana. Sempre dal 15 marzo saranno convocati i nati nel 1938. Poi, dal 22 marzo, toccherà ai nati nel 1937 e ai nati negli anni 1930, 1931 e 1932. Flor ha assicurato che entro marzo tutti gli over 80 avranno almeno la prima dose, anche perché tra pochi giorni entreranno in campo i medici di base che potranno recarsi a domicilio per le iniezioni. «Poi - ha detto il direttore generale della Sanità - toccherà alle fasce 75-80 anni e poi 70-75 anni».

Il Veneto confida in un cambio di strategia nazionale, con il piano Draghi atteso entro la settimana: vaccinare cioè non più per categoria, ma per fasce di età. «La categoria che si ammala di più è quella dei quarantenni - ha detto Flor - ma quella che muore di più è quella degli ottantenni. Noi dobbiamo evitare che ci siano i decessi, quindi dovremmo vaccinare prima di tutto gli anziani». I giovani positivi al Covid-19, del resto, spesso sono asintomatici o hanno pochi sintomi, mentre a finire in ospedale è la fascia di pazienti che hanno più di 70 anni.

IL BOLLETTINO

E mentre in Veneto i dentisti e i pediatri, con il numero uno dell'Andi Enrico Zanetti e il presidente del Fimp Bruno Ruffato, durante un incontro con il portavoce della maggioranza in consiglio regionale del Veneto Alberto Villanova, si sono detti disponibili a intervenire nella campagna della profilassi, ieri sera il bollettino nazionale delle vaccinazioni ha registrato l'aumento delle somministrazioni nella regione: dal 73% di martedì, ieri si è saliti al 75,9%. Meno del Veneto hanno fatto solo Sardegna (66,5), Liguria (69,8), Calabria (70,3). Il Veneto resta comunque al quart'ultimo posto in tutta Italia.

