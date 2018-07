«Basta il nostro cognome a mettervi paura» Così ricattavano l'ex dj Baldini e Zeffirelli jr

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE VITTIMEROMA «Simone io sono... non alla frutta, di più. Cioè nel senso io non so cosa fare, credimi. Io Simone non posso più campare, sono assediato da venti persone, a tutti ho detto di aspettare un po', nessuno aspetta». Marco Baldini, conduttore radiofonico, già volto noto anche della tv, è al telefono con Consiglio Casamonica, detto Simone, conosciuto in una sala giochi. In ballo, secondo quanto ricostruito nel corso dell'indagine sul clan che ha portato ad una raffica di arresti, c'è un prestito di 10mila euro ricevuto dallo...