«In tutta Europa stiamo affrontando lo stesso problema, dobbiamo aiutarci e oggi più che mai non c'è bisogno di fake news». Per Anna Maria Anders, ambasciatore polacco a Roma, «questa è stata una settimana molto difficile».

Ambasciatore, la scorsa settimana sembrava che aveste sottratto mascherine dirette alla Regione Lazio.

«È falso. Il problema è venuto fuori perché un assessore ha detto che erano state bloccate da noi ma non è così. Abbiamo verificato che le mascherine provenienti dalla Russia sono passate in Polonia tra il 17 e il 20 marzo senza complicazioni doganali. Dovevano arrivare qui il 24, ancora non lo hanno fatto ma non per colpa nostra».

È circolata anche la notizia di una mancata autorizzazione al sorvolo dei cieli polacchi da parte degli aerei russi con gli aiuti diretti in Italia. Cosa ne pensa?

«È stato un senatore russo che vedendo la rotta dell'aereo ha deciso che questo avesse aggirato la Polonia per una mancata autorizzazione. Ma è una fake news. Abbiamo protestato con i russi e infatti il senatore ha cancellato il tweet ».

I rapporti con l'Italia?

«Dispiace che in una situazione di stress siano iniziate a circolare queste notizie: per noi sono un insulto, l'Italia è nostra amica».

Francesco Malfetano

