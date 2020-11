IL CASO

ROMA Rubata, il giorno dopo l'inaugurazione ufficiale. Il furto della croce in bronzo dalla stele in marmo che ricorda le vittime per Covid del comune di Castegnato, avvenuto ai primi di settembre, aveva molto colpito Sergio Mattarella. Ieri il presidente della Repubblica ha deciso a sorpresa di onorare le tante vittime della pandemia decedute nella solitudine, recandosi nel cimitero del paese alle porte di Brescia proprio alla vigilia della giornata in cui si ricordano i defunti.

Una visita inattesa, comunicata al prefetto di Brescia solo il giorno prima, e durata pochi minuti. Il tempo però sufficiente per rendere onore ai morti lombardi proprio quando la seconda ondata pandemica stringe ancora la sua morsa sulla regione.

«In questi giorni dedicati al loro ricordo, sono venuto qui per rivolgere un pensiero a tutti i defunti e tra di loro alle vittime del coronavirus, ai tanti morti in solitudine - ha spiegato il Capo dello Stato - Ho scelto di farlo in questo cimitero dove è avvenuto il furto ignobile della croce posta a memoria delle vittime della pandemia». La visita, che ha sorpreso anche il primo cittadino di Castegnato, «pensavo ad uno scherzo», è però anche l'occasione che Mattarella coglie per rinnovare il suo invito all'unità del Paese in questo momento molto complicato. «Ricordare i nostri morti - prosegue il presidente della Repubblica - è un dovere che va affiancato a quello della responsabilità di proseguire nell'impegno per contrastare e sconfiggere questa malattia così grave, mettendo da parte partigianerie, protagonismi ed egoismi». Mattarella indica anche l'obiettivo: «Unire le forze di tutti e di ciascuno, quale che sia il suo ruolo e le sue convinzioni, nell'obiettivo comune di difendere la salute delle persone e di assicurare la ripresa del nostro Paese».

Un pressante invito a mettere da parte gli egoismi che Mattarella formula dopo aver deposto una corona di fiori sulla lapide che ricorda i cittadini di Castegnato deceduti per il coronavirus e priva della croce in bronzo a suo tempo realizzata da Ettore Calvelli. La visita al cimitero del piccolo comune della bresciana è un segno di vicinanza che il Capo dello Stato ha voluto dare ad uno dei territori più colpiti, ma è anche motivo per rilanciare la collaborazione tra enti, istituzioni locali e centrali e un invito da parte del Presidente a metter da parte piccoli interessi per difendere la salute e la tenuta sociale ed economica del Paese.

Non è la prima volta, e non sarà probabilmente l'ultima, che Mattarella interviene con parole di sprone e incoraggiamento in un momento di particolare disorientamento dovuto all'emergenza sanitaria che si sovrappone a quella economica. Gli inviti alla condivisione, all'unità di intenti caratterizzano gli interventi sempre più frequenti del Capo dello Stato in questa seconda ondata pandemica. A giugno, in occasione della concerto dedicato alle vittime del coronavirus, Mattarella ha fatto appello allo spirito repubblicano che dovrebbe unire il Paese nei momenti difficili. «C'è qualcosa che viene prima della politica e che segna il suo limite - disse allora Mattarella - Qualcosa che non è disponibile per nessuna maggioranza e per nessuna opposizione: l'unità morale, la condivisione di un unico destino, il sentirsi responsabili l'uno dell'altro. Una generazione con l'altra. Un territorio con l'altro. Un ambiente sociale con l'altro. Tutti parte di una stessa storia. Di uno stesso popolo».

L'omaggio alla provincia bresciana, che sinora registra ben 2751 morti per Covid-19, rappresenta per Mattarella il riconoscimento del sofferto tributo a coloro che hanno visto scomparire in un breve lasso di tempo, familiari, parenti ed amici. Ma i destinatari principali del messaggio sono le forze politiche, di maggioranza e di opposizione che continuano a marciare divise, lontane da quello spirito repubblicano che caratterizzò l'Italia nel dopoguerra.

