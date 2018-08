«Basta domeniche gratis» Musei, mossa del ministro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA L'arte senza biglietto innesca la prima ufficiale bufera politica del Ministero dei beni culturali. La prima domenica del mese ad ingresso libero nei musei statali sarà abolita dopo l'estate. In sostanza, l'appuntamento ormai collaudato per tanti italiani e stranieri sarà eliminato. Probabilmente da novembre. Una doccia fredda per non poche persone, visto che dal luglio del 2014 (quando venne inaugurata dall'ex ministro Dario Franceschini) ad oggi, hanno usufruito di musei gratuiti oltre 13 milioni e mezzo di persone. È stato...