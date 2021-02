Finalmente c'è un dicastero ad hoc, e con portafoglio, per il Turismo. «Io direi - osserva il ministro Garavaglia, esponente della Lega - che per cominciare è molto. Abbiamo un ministero strategico che non potrà che diventare un motore forte del rilancio italiano. Le potenzialità sono tantissime, i margini di miglioramento assai larghi».

Che cosa bisogna fare per dare all'Italia la sua centralità nel turismo mondiale?

«L'industria del turismo conta più di 4 milioni di dipendenti. Già questo nudo dato può dare l'idea di quanto sia cruciale questo comparto. C'è anzitutto da superare la frammentazione nelle decisioni, nella promozione e nelle strategie generali. La frammentazione è di tipo verticale, tra Stato e Regioni, e di tipo orizzontale, tra ministeri che spesso non si sono coordinati. Ora che c'è questo ministero può e deve cambiare tutto. Abbiamo già cominciato a confrontarci con le Regioni. E si è deciso di attivare un lavoro coerente. Secondo due linee guida. La prima. La promozione unica del brand Italia. Perché l'obiettivo primario è far arrivare nel nostro Paese i turisti e poi, una volta qui, hanno solo l'imbarazzo della scelta. Ma ce li devi portare promuovendo meglio di prima il prodotto Italia. La seconda linea è connessa all'altra. Lavoreremo per una rivoluzione digitale che renda capillare e veloce la promozione del brand Italia».

Sembra che dobbiamo cominciare da zero in questo. Non è inquietante, per un Paese come il nostro?

«Provi a guardare il sito del portale Italia.it. Sembra di sprofondare negli Anni 80, di tuffarsi nel passato o di navigare in una sorta di ritorno al futuro. Servono grandi passi in avanti su questo. E naturalmente i fondi di Next Generation Ue hanno un'importanza cruciale».

Quanti di questi soldi verranno investiti nel rilancio del turismo italiano?

«È presto per quantificarli adesso. Ma le risorse per il turismo saranno ingenti. In più ci sono i fondi europei già esistenti: il Pon (fondi nazionali) e il Por (fondi regionali). Tutto insieme andrà messo a sistema. Ci sono tanti di questi fondi soprattutto per il Mezzogiorno. Il nostro Sud ha potenzialità enormi. Le 8 regioni meridionali fanno la metà dei turisti stranieri che vanno in Veneto. Ciò vuol dire che da lavorare c'è tantissimo. In questa parte d'Italia ma anche in tutto il resto. Italia è tutto: non solo Roma, Venezia, Milano e Napoli».

Basta con il mordi e fuggi?

«Si girerà di meno. Però in Italia ci vogliono venire tutti almeno una volta nella vita. Questo ci rende speciali e da questo dobbiamo partire».

E proprio per questo è essenziale il passaporto vaccinale?

«Serve da subito una corsia preferenziale per le vaccinazioni degli addetti che operano nel turismo e l'estensione del superbonus per le ristrutturazioni anche al settore alberghiero. Quanto al passaporto vaccinale, penso che ci si arriverà in maniera naturale, senza obblighi. Ci saranno servizi preferenziali per chi è vaccinato. Alla fine il mercato prevarrà su ogni tipo di scelta politica. L'ideale è che entro l'estate fossimo tutti vaccinati, ma così non sarà. Nel frattempo, dobbiamo garantire servizi Covid free. Cioé strutture con personale vaccinato, in modo che si dà tranquillità a chi arriverà. Se non si arriva al più presto alla vaccinazione totale degli operatori turistici, significa spararsi nei piedi, farci male da soli».

Elevare la qualità dell'accoglienza?

«È quello a cui puntiamo. E c'è da lavorare sul cosiddetto turismo esperienziale. Io la faccio più facile: si vuole stare di più all'aperto, e anche in questo siamo un Paese privilegiato. Basti pensare ai parchi archeologici. E le città d'arte sono una leva della rinascita nazionale. Vanno vaccinati al più presto anche gli addetti ai musei».

Più porti, più infrastrutture, nuova Alitalia: la rinascita del turismo non passa anche da questo?

«Ma certo. Sono essenziali i porti, è fondamentale riorganizzare le città d'arte. Per quanto riguarda le infrastrutture, penso all'alta velocità al Sud, i piani ci sono da decine di anni poi però queste opere bisogna farle. Di certo mi conforta che adesso al turismo si guarda in maniera interconnessa tra il nostro ministero, il Mise, le Infrastrutture, la Cultura».

Ma a Pasqua avremo il vuoto come lo scorso anno.

«Mi auguro di no. Cerchiamo di essere positivi, magari la situazione migliora. Alla peggio, con tutte le cautele possibili e immaginabili, faremo la classica gita fuori porta».

Mario Ajello

