«Basta con chi sale sul carro del vincitore, ci sono regole»

«Basta con chi è salito sul carro del vincitore. Ci sono regole precise che valgono per tutti. Serve una fase di pulizia per far ripartire il Movimento». A parlare è la trevigiana Raffaella Andreola, componente assieme alla ministra Fabiana Dadone e al capogruppo regionale Jacopo Berti del collegio dei probiviri del Movimento 5 Stelle, che ha deciso l'espulsione del senatore Gianluigi Paragone.

Come ci si è arrivati?

«Non parlo del lavoro fatto all'interno del collegio. Però l'espulsione era prevedibile: Paragone ha tenuto un atteggiamento provocatorio mirato proprio a questo atto. Se un senatore vota contro la legge di Bilancio, non può non venir meno la fiducia. Sono semplicemente state applicate le regole».

In vista altri provvedimenti?

«Posso solo dire che entro la fine dell'anno scorso gli esponenti del Movimento dovevano regolarizzare le loro rendicontazioni. Analizzeremo anche questo aspetto. Se non si rispetta un termine, è evidente che ci sono delle conseguenze».

Di Battista, però, ha difeso a spada tratta Paragone.

«Alessandro è un perno del Movimento. Le sue critiche sono sempre costruttive. Non sono certo assimilabili a quelle che abbiamo sentito da Paragone. Si accusa il collegio dei probiviri di uccidere gli anticorpi del Movimento. La realtà è che la critica non può trasformarsi in demolizione».

Resta il fatto che M5s non sembra in un periodo brillante.

«Si sta pagando la scelta di governare con altri. Agli attivisti fa schifo sia l'alleanza di governo con la Lega che quella con il Pd. Il Movimento nasce come anti-sistema. Però è andato al governo con una legge elettorale che era stata fatta proprio per creare confusione. Eppure bisogna governare. Molti non comprendono questo. Ma è insito nel Movimento non essere né a destra né a sinistra».

Quali sono le prossime sfide?

«Abbiamo già ottenuto cose importanti: dal Reddito di cittadinanza alla prescrizione, fino al decreto Dignità. Sono piccoli passi per cambiare il sistema. Bisogna continuare. La Lega cosa ha ottenuto in più di vent'anni?».

Di Maio resta la guida?

«È lui il nostro capo politico, fino a quando non viene sfiduciato».

Mauro Favaro

