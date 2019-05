Bassa inflazione e dismissioni non credibili sui conti la sfida si fa sempre più in difficile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOROMA Effetto palla di neve. Si chiama così, in termini tecnici, il fattore che condanna il debito pubblico italiano a crescere in rapporto al Pil. Secondo la commissione europea, la tendenza all'incremento proseguirà non solo nel 2019 ma anche nel 2020, portando il rapporto al 135,2 per cento. Una valutazione più pessimistica di quella del nostro ministero dell'Economia, che dopo il 132,2 per cento con cui si è chiuso il 2018 prevede un nuovo aumento al 132,6 quest'anno, ma con la prospettiva di una discesa al 131,3 per cento...