LA PIAZZA

VENEZIA Il 2 Giugno è stato riaperto alle visite il campanile e da qualche giorno lo è anche il museo della Basilica di San Marco a Venezia. È un segnale di ritorno alla normalità che il Primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin ha voluto fin dall'inizio, proprio per non dare l'impressione di una città chiusa. Il campanile è accessibile in ascensore a quattro persone per volte, mentre il limite di visitatori (che per un po' di tempo non sarà nemmeno avvicinato) è di 150.

TOUR IN CHIESA

«La Basilica - spiega Tesserin - a dire il vero non è mai stata chiusa. Si è potuto sempre accedere alla Madonna Nicopeja (famosa icona con 8 secoli di storia) anche nei momenti peggiori. Poi abbiamo aperto il campanile e ora il museo. Stiamo facendo un grosso sforzo per tenere aperto, poiché i costi sono certamente maggiori dei ricavi. Ma bisogna aprire».

In questo momento, non è possibile fare il giro della Basilica, poiché sono in corso lavori di ripristino dell'antichissima pavimentazione in mosaico danneggiata dalle acque alte di novembre.

«Mentre facciamo questi lavori - aggiunge Tesserin - la basilica si può visitare dal camminamento superiore, da cui si ha una vista splendida sui mosaici. Oltre a vedere la piazza dalle due logge esterne e ammirare i cavalli da vicino. Con il giro d'aria che abbiamo in Basilica abbiamo ritenuto che si possono accogliere fino a 150 persone l'ora. Ora attendiamo il prossimo decreto, che dirà finalmente tutto quello che si potrà e non si potrà fare».

ASSE CON FIRENZE

Chiamatela come volete: asse, alleanza, vicinanza. Le città di Venezia e Firenze, oltre ad essere le perle dell'Italia e le più simili come concentrazione di capolavori in poco spazio, sono anche alleate per il rinascimento questa volta dell'Italia post-pandemia. Ieri il sindaco veneziano Luigi Brugnaro è stato accolto dal collega fiorentino Dario Nardella mentre era in visita privata alla città.

«Venezia e Firenze - hanno detto in un breve video- sono le due città da cui l'Italia deve ripartire. E gli italiani potranno riscoprire due città straordinarie, come Venezia e Firenze che sono anche le due città più belle del mondo». Un messaggio di fiducia per il futuro, in un momento in cui sta tornando la voglia di muoversi dopo tante immagini di morte e desolazione. (m.f.)

