ROMA La capacità manifatturiera italiana come antidoto al Covid-19. In questi giorni assurdi il dilagare della malattia sta facendo risaltare l'abilità e la flessibilità delle nostre aziende che - persino a due passi dalla zona rossa - stanno sfornando soluzioni anti-Covid assai apprezzate proprio là dove il virus ha fatto più danni: in Cina. E in un mondo che sta tornando a pensare di produrre più vicino a casa propria questa capacità manifatturiera sarà sempre più importante in futuro.

Qualche esempio concreto? Ecco la Omp Engineering, nel vicentino, azienda a conduzione familiare attiva un tempo nel settore dell'oreficeria che sforna barelle hi-tech, poi la Idrobase, provincia di Padova, a un tiro di schioppo da Vo', specializzata in impianti per la disinfezione, e poi a Montrasio di Aicurzio, vicino Monza, la Coccato leader nella trasformazione del tessuto non tessuto riconvertitasi alle mascherine e infine la Takis, azienda di biotecnologie del tecnopolo di Castel Romano, nel Lazio, a caccia di un vaccino ammazza-Covid.

Partiamo dalla Idrobase che ha una italianissima storia di collaborazione Nord-Sud ma che per battere il coronavirus si affida a un brevetto della Nasa inventato per asfaltare i batteri nelle navicelle spaziali. Produce in Italia a Borgoricco, nel Nord-Est, idropulitrici ad acqua e impianti di sanificazione in grado di azzerare il Covid-19. Come? Con un aggeggetto alto una trentina di centimetri e prodondo 10 inventato da un fisico di Pompei, Giovanni Matrovito, che ha trasformato ad uso civile, portandola a costi umani, la sofisticatissima tecnologia a base di biossido di titanio della Nasa. A vederlo, l'aggeggetto sembra una roba d'arredamento. E invece emette raggi UV che - semplificando al massimo - lanciano elettroni nell'aria che ammazzano batteri e virus, compresi quella della famiglia Corona, senza neanche consumare energia elettrica per filtrare l'ossigeno.

Le macchinette della Idrobase vanno via come panini in Cina. Dove l'azienda veneta ha una seconda fabbrica che le autorità cinesi hanno riaperto dopo essersi accertate che negli ambienti di lavoro il Covid era stato sterminato. Quindi vicino Vo' c'è un incredibile caso di circuito chiuso della globalizzazione: un virus cinese esportato in Italia viene combattuto da tecnologia made in Italy esportata in Cina.

Sempre in Veneto troviamo la Omp Engineering, fornitrice ufficiale del sistema A.T.Isol (Air transit isolator) per il trasporto delle persone affette da patologie altamente infettive. Si tratta della barella anti-contagio con cui è rientrato Niccolò, il ragazzo di 17 anni che era rimasto bloccato a Wuhan e che oggi verrà dimesso dallo Spallanzani di Roma. Al Messaggero Cristina Rodighiero, operation manager della società, racconta: «La nostra piattaforma, realizzata anche con l'apporto dell'Aeronautica Militare, è stata utilizzata anche per far rientrare il medico affetto da ebola dalla Sierra Leone». L'enveloppe costituisce l'unico sistema sicuro e certificato al mondo per il trasporto aereo in alto biocontenimento di persone infette.

Taki, invece, società di biotecnologia del parco scientifico di Castel Romano, a trenta minuti di auto dal centro di Roma, partecipa alla corsa per il vaccino anti-coronavirus. Fattura due milioni di euro, conta 25 dipendenti e le sue tecnologie si basano su tecniche di ingegneria genetica e sull'uso di virus e frammenti di Dna. «Abbiamo disegnato otto versioni del vaccino, che saranno sintetizzate entro l'inizio della settimana prossima, spendendo di tasca nostra 60 mila euro. Potremmo eseguire i test negli animali già entro metà marzo», racconta al Messaggero l'ad di Takis Luigi Aurisicchio.

Infine ecco la Coccato & Mezzetti di Galliate, in Piemonte, nel 2005 a causa della concorrenza asiatica aveva ridimensionato la produzione di mascherine ma ora ha deciso di tornare sui propri passi assumendo gente per sfornarne un milione di pezzi di alta qualità al giorno. Dove? Nella dinamicissima Brianza. E dove sennò.

