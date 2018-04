Bardonecchia, indagati agenti francesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTATORINO Cinque doganieri francesi nel mirino della procura di Torino. L'incidente di Bardonecchia dello scorso 30 marzo, quando una pattuglia di agenti transalpini entrò nei locali in uso alla ong Rainbow4Africa per assoggettare un migrante nigeriano a un prelievo delle urine, da caso diplomatico si trasforma in caso giudiziario.I magistrati del capoluogo piemontese hanno emesso un «ordine di investigazione europeo», con il quale, in sostanza, chiedono alle autorità francesi di collaborare e di partecipare all'inchiesta:...