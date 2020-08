L'INCHIESTA

NEW YORK Frode, e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Con queste due accuse pesanti, ognuna delle quali comporta un massimo della pena di 20 anni di reclusione, un giudice newyorkese ha ordinato l'arresto e l'incriminazione di Steve Bannon, l'ex consigliori di Donald Trump, e artefice della scalata alla Casa Bianca quattro anni fa.

L'arresto è stato eseguito su uno yacht che navigava al largo della costa del Connecticut, e il politico-finanziere è stato tradotto in giornata a New York, in attesa della incriminazione. L'accusa è partita dall'ufficio centrale della procura federale a New York, con la firma della giudice Audrey Strauss che lo dirige ad interim, dopo lo spettacolare licenziamento lo scorso giugno dell'ex capo Geoffrey Berman. Bannon e due suoi soci in affari operavano un sito web di foundraising dal nome Build the Wall (costruiamo il muro) per raccogliere donazioni private da destinare alla costruzione di una porzione del muro al confine con il Messico, e aiutare così il presidente ad aggirare i problemi di finanziamento pubblico che ne stanno attardando la costruzione.

PRESA DI DISTANZA

Immediata la presa di distanza di Donald Trump: «Non ne so nulla, e per quel poco che ne sapevo, l'idea non mi è mai piaciuta ha detto il presidente quando ha appreso degli arresti - Questo è un progetto pubblico, non un'iniziativa privata». «Ogni centesimo donato sarà speso per la realizzazione del progetto, e nemmeno un dollaro sarà pagato alle persone che lavorano a questa idea» prometteva sul sito l'uomo di facciata: Brian Kolfage, veterano della guerra in Iraq dove ha perso entrambe le gambe e un braccio, e medaglia al valor militare. In realtà, almeno 350.000 dollari del fondo che aspirava a raggiungere un tetto di 25 milioni sono finiti nelle sue tasche, mentre Bannon ha beneficiato di almeno un milione di dollari, spesi non per la causa, ma per sostenere un ricco stile di vita.

La giudice Strauss è in possesso della trascrizione di una comunicazione tra i tre complici, nella quale si raccomanda il massimo riserbo nel divulgare il meccanismo che permette di stornare i fondi a favore dei responsabili dell'iniziativa.

E' stato Bannon ad agevolare il passaggio, e a far transitare sul conto di una società non profit di suo possesso le somme di denaro, in cambio di fatture falsificate. Le vittime del raggiro sono decine di migliaia di piccoli risparmiatori, convinti della necessità di costruire il muro con il quale Trump vuole respingere gli immigranti clandestini alla frontiera con il Messico. Lo stesso Bannon nei mesi in cui è stato coordinatore della campagna elettorale, e poi in veste di consulente per la sicurezza nazionale, ha spinto con forza l'idea della barriera. Il profilo dei due complici la dice lunga sul declino delle fortune dell'uomo che sembrava il più potente negli Usa dopo il presidente, solo tre anni e mezzo fa.

Kolfage ha alle spalle la fondazione di diversi pagine web ultra conservatori sui quali circolavano teorie cospirazioniste, poi chiusi da Facebook che le ospitava. Lo scorso marzo l'ex marine è stato scoperto nell'atto di ammassare maschere sanitarie N-95, nel momento in cui gli ospedali faticavano a procurarsele. L'altro associato nel crimine è Andrew Badolato, amico di lunga data di Bannon, e sospettato insieme a lui di diverse frodi finanziarie per le quali i due non sono mai stati incriminati. L'astro di Bannon ha subito un tracollo dal momento in cui la sua strada alla Casa Bianca ha incrociato quella del genero di Trump. Jared Kushner non ha mai visto di buon grado Bannon, e finì per ottenerne il licenziamento tre anni fa. Il consulente ebbe una reazione di stizza e pronunciò parole dure contro il suo ex capo: «L'amministrazione Trump è inefficiente e corrotta». Poi si trasferì in Europa, nel tentativo fallimentare di fondare in Italia un'accademia per la formazione di leader conservatori. Negli ultimi mesi era tornato negli Usa e aveva ripreso a corteggiare Trump dal microfono di una radio privata, con la speranza essere di nuovo chiamato a collaborare per il voto di novembre.

Flavio Pompetti

