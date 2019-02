Bankitalia, Tria in campo: «L'indipendenza va difesa» Alta tensione nel governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA L'indipendenza della Banca d'Italia non si tocca. Anzi, va difesa. Non sono tanto le parole del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a fare un certo effetto, a tre giorni dal rovente Consiglio dei ministri che ha inaugurato la nuova offensiva Di Maio-Salvini contro il Direttorio. A dare la misura di quanto la questione sia diventata rovente è la precisazione arrivata a stretto giro da Via XX Settembre. Un tentativo, evidentemente sollecitato, di buttare acqua sul fuoco sulle polemiche riversatesi sul cuore pulsante dell'economia...