ROMA È l'ottavo uomo di Bankitalia a trasferirsi in un governo. Daniele Franco diventa ministro del Tesoro del governo guidato da Mario Draghi (un altro ex) e apre la successione alla direzione generale della banca centrale e alla presidenza dell'Ivass, l'istituto di vigilanza sulle assicurazioni. Da giorni la nomination di Franco era nell'aria, ma alle 19,50 di venerdì scorso, quando il neo premier ha letto dal Quirinale la lista dei ministri, la poltrona si è liberata, facendo partire il meccanismo della successione che ruota attorno alla figura del governatore Ignazio Visco, presidente del Consiglio superiore di Bankitalia perché, per statuto (art. 15-19), è lui a indicare gli uomini apicali, come i membri del direttorio (direttore generale e i vicedirettori generali).

Da qualche giorno però, erano iniziati i primi colloqui riservati fra i membri dell'organo (13 più il governatore) cui spetta l'amministrazione generale nonché la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca. La prossima riunione del Consiglio superiore sarebbe fissata per la fine dell'ultima settimana di febbraio. Naturalmente anch'essa da remoto come tutte le altre di questo anno di pandemia, dove sono state adottate accortezze informatiche, alla presenza anche di un notaio, al fine di tutelare al massimo sicurezza e privacy nelle votazioni, con l'adozione di un server super blindato per garantire la segretezza.

VOLATA CON SIGNORINI

Siccome è praticamente esclusa la nomina di un dg esterno, la scelta è ristretta agli altri tre componenti del direttorio, formato attualmente oltre che da Visco e dall'uscente Franco, da Luigi Federico Signorini, Alessandra Perrazzelli e Pietro Cipollone. Perrazzelli si occupa di vigilanza bancaria (fa parte del Supervisory board), fintech e opera prevalentemente su Milano. Restano Signorini (65 anni) e Cipollone (59 anni). Signorini è membro del direttorio e vice direttore generale dall'11 febbraio 2013 (confermato nella nomina con Dpr del 3 maggio 2019). Si ricordi che sulla riconferma dell'ultimo mandato di sei anni di Signorini come vicedg, in scadenza l'11 febbraio 2019, scoppiò una grana politica perché i Cinquestelle bloccarono la ratifica in consiglio dei ministri in nome di una fantasiosa discontinuità. L'iniziativa creò forti tensioni nel governo Conte, mettendo in difficoltà l'allora ministro del Tesoro Giovanni Tria: i Cinquestelle accusavano Signorini di essere troppo critico sulla politica economica durante le audizioni parlamentari. Il corto circuito si protrasse per tre mesi durante i quali l'economista cresciuto nell'ufficio studi di Via Nazionale venne congelato, suscitando anche rilievi di ingerenze della politica sull'autonomia di Palazzo Koch. In realtà c'è chi ha letto il tentato sgambetto a Signorini come un risentimento nei confronti di Visco che in quei giorni, dalla tribuna del congresso Assiom-Forex, osservò come «l'incertezza sulla politica di bilancio» ancora non si era «dissipata».

Dai contatti riservati in corso, al nome di Signorini che si occupa della parte internazionale e della ricerca economica, viene affiancato come papabile quello di Cipollone (moneta digitale, parte dei sistemi di pagamento e ristrutturazione organizzativa dell'istituto) che è il più giovane per esperienza del direttorio, essendo entrato l'1 gennaio 2020, al posto di Fabio Panetta, divenuto membro dell'esecutivo Bce, il cui ruolo alla direzione generale fu affidato a Franco. Sembra che Cipollone potrebbe alla fine coagulare il consenso per la promozione a dg mentre i giochi sono aperti per occupare il posto che resterebbe vacante. Due anni fa, per sostituire Valeria Sannucci, andata in pensione, attraverso un head hunter, è stata scelta Perrazzelli che aveva avuto esperienze in Intesa Sanpaolo e Barclays.

Si è detto che prima di Franco ci sono stati altri sette predecessori che dai vari ruoli di via Nazionale sono passati a un governo: il governatore Guido Carli (nel 1957-91-92), il dg Rinaldo Ossola (1979), il vicedg Mario Sarcinelli (1981), il governatore Carlo Azeglio Ciampi (premier nel 1993), il dg Lamberto Dini (premier nel 1995), il vicedg Tommaso Padoa-Schioppa (2008), il dg Fabrizio Saccomanni (2013) e adesso l'ex governatore ed ex presidente Bce Draghi premier.

