Bangladesh: via la casella «vergine» dai moduli di nozze

IL CASOROMA È una sentenza storica quell della Corte suprema del Bangladesh, che ha stabilito che in futuro le donne che dovranno sposarsi nel Paese non saranno più tenute a dichiarare se siano vergini nei moduli di registrazione del matrimonio. L'alta corte ha ordinato che la parola «vergine» sia sostituita con la dicitura «non sposata». Le altre due opzioni nel modulo - «vedova» e «divorziata» - rimarranno invariate. La decisione della Corte è stata accolta con esultanza dai gruppi per la difesa dei diritti femminili, che...