IL CASO

ROMA E nel bel mezzo del cammin della verifica di governo è pronta a piombare la commissione banche. Giovedì la bicamerale dovrà decidere, con un voto, sul presidente. Un ruolo destinato al M5S, ma dalla storia abbastanza travagliata. In principio, ai tempi del governo gialloverde, doveva finire tra le mani di Gianluigi Paragone, trait d'union tra i due partiti di governo. Poi ci fu la crisi e la fine del Conte I. Così non se ne fece più nulla.

I grillini poi ci hanno riprovato questa volta con il senatore Elio Lannutti, amico personale di Beppe Grillo e storico paladino dei consumatori. Ma subito è arrivato il non possumus di Pd e Italia Viva visto che il candidato mesi fa condivise sui social un link di questo tenore: «Le banche sono controllate dai Savi di Sion». E così Lannutti alla fine, prima di Natale, ha fatto un passo indietro (obbligato) e la pratica, una delle tante, finì nel congelatore: «Se ne riparla dopo l'Emilia».

Adesso però la vicenda entra nel vivo. Tra una settimana ci dovrebbe essere la fumata bianca. Tra oggi e domani i commissari grillini dovrebbero vedersi, così come continuano da giorni le riunioni tra i parlamentari più «economici».

Dal nome che sarà proposto dai grillini si capirà l'atteggiamento da tenere con gli alleati, dem in primis.

GLI INTRECCI

La favorita rimane Carla Ruocco, presidente della commissione Finanze della Camera, abituata a gestire i passaggi delle Finanziarie. Politicamente una big (fece parte anche del primo direttorio), ma molto critica in passato con la gestione Di Maio. Attualmente Ruocco è considerata una voce «dialogante» con il Pd. E nei mesi scorsi non hai risparmiato elogi pubblici nei confronti del premier Conte. Storia chiusa? No, la partita interna ai pentastellati è ancora tutto da giocare, nonostante i pronistici spingano in un'unica direzione.

Perché il Movimento è diviso: l'ala più dura e pura, e per certi versi sovranista, guarda di buon occhio un outsider: Alvise Maniero, 34enne deputato e primo sindaco M5S in Italia (a Mira, nel Veneziano). Fu lui, con il via libera di Di Maio, a spingere contro la ratifica del Mes nei mesi scorsi, una battaglia da sempre amata anche dalla Lega (e da Fratelli d'Italia).

E così sulla presidenza della commissione banche, un organismo su cui il Movimento punta da sempre, per «fare verità e tutelare i risparmiatori» potrebbe materializzarsi la prima, o forse l'ennesima spaccatura tra le due ale che in questi giorni si fronteggiano. E su tutti i campi. A partire, a questo punto, anche da quello economico.

Nel caos di una decisione ancora da prendere, che potrebbe mandare più di un messaggio in codice al Pd, spuntano anche altri nomi: dalla senatrice Laura Bottici al deputato Raphael Raduzzi, passando anche per Marco Pellegrino, che siede a Palazzo Madama. Le carte sono coperte. E c'è da decriptare il segnale che il M5S vorrà dare al Pd. Un messaggio che si incastona con la verifica di governo e i mille dossier aperti in queste ore e che devono giungere a una conclusione.

Simone Canettieri

