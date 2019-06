Banche in ritardo nello sviluppo tecnologico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RADIOGRAFIAROMA In dieci anni i servizi bancari con tecnologia internet in Italia si sono praticamente raddoppiati: nel 2018 la quota di clienti tra i 25 e 64 anni di età che accede via internet al proprio conto corrente è arrivata al 40% (era il 20% nel 2008). Ma restiamo comunque indietro rispetto al resto d'Europa che ha una media del 60%. Insomma - come si legge nella relazione del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco - nonostante gli istituti di credito italiani stiano «ampliando l'offerta online dei servizi tradizionali,...