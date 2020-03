L'IMPEGNO

NEW YORK Le Banche Centrali degli Stati Uniti, Unione Europea, Gran Bretagna, Canada, Svizzera e Giappone annunciano un'azione coordinata che assicurerà la liquidità dei mercati finanziari e la stabilizzazione dei cambi. Le Banche Centrali hanno annunciato un aumento nel ritmo delle operazioni di swap a cominciare da lunedì prossimo. La frequenza delle operazioni a sette giorni diventerà giornaliera anzichè settimanale. La presidente della Banca Europea, Christine Lagarde ha precisato che l'accordo «rimarrà in vigore per tutto il tempo necessario a sostenere il regolare funzionamento dei mercati di finanziamento in dollari».

PARACADUTE

Per il momento comunque è dato per certo che resterà in vigore almeno fino alla fine del mese di aprile. La Fed dal canto suo ha spiegato in un comunicato che «le linee di swap sono strutture permanenti, e costituiscono un importante supporto di liquidità per alleviare le tensioni nei mercati di finanziamento globali, contribuendo così a mitigare gli effetti di tali tensioni sull'offerta di credito alle famiglie e alle imprese, sia a livello nazionale che all'estero». L'effetto del maxi intervento delle cinque Banche Centrali si è subito riflettuto sui mercati, che in Europa hanno fornito una performance positiva. Ieri Milano ha registrato un rialzo dell'1,71%, Parigi del 5,01%, Francoforte del 3,41%. Londra è stata la più fiacca, con un rialzo dello 0,08%. In negativo è rimasta invece Wall Street, anche perché gli Usa si trovano solo all'inizio della crisi. La caduta a Wall Street non è stata però catastrofica come nei giorni scorsi (-4,6%). L'effetto tranquillizzante, se minimo negli Usa, è stato comunque più forte in Europa anche per il fatto che la Bce ha deciso «un trattamento prudenziale più flessibile dei prestiti garantiti da misure pubbliche». Anche qui, annuncia una nota della Bce, la decisione scaturisce dalla volontà di dare modo alle banche di continuare a finanziare famiglie e imprese, «nonostante lo shock provocato dalla pandemia di coronavirus sull'economia globale». La Bce aggiunge di voler «sostenere tutte le iniziative per garantire soluzioni sostenibili ai debitori momentaneamente in difficoltà». La decisione delle Banche Centrali sulla frequenza delle operazioni di swap si accompagna alla decisione della Fed di aprire linee di swap anche con altri nove Paesi (Australia, Brasile, Nuova Zelanda, Singapore, Svezia, Norvegia, Messico, Corea del sud, Danimarca), allo scopo di assicurare il coordinamento dei canali di liquidità globale. Le linee di credito vanno da un massimo di 60 miliardi di dollari a un minimo di 30 miliardi di dollari per ciascun Paese, e saranno operative per almeno sei mesi.

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA