Bancarotta Thomas Cook 600 mila turisti bloccati

IL CASOLa giornata più nera del turismo mondiale. Il fallimento della compagnia inglese Thomas Cook, la più antica agenzia di viaggi del globo con 178 anni di avventure sulle spalle, sta bloccando in ferie forzate circa 600 mila turisti. Un esercito di vacanzieri che dopo l'insuccesso dell'ultimo tentativo di salvataggio da parte del governo britannico e il conseguente stop immediato di tutte le attività, è rimasto appiedato in Sicilia, nei Caraibi, alle Baleari, in Turchia, su diverse isole della Grecia, in Tunisia e alle Canarie.Un...