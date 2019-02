Bancarotta Novaceta, condannato Lettieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Condanne che vanno dai sette anni di carcere per l'imprenditore Massimo Cimatti passando dai 6 anni e mezzo per Nicola Squillace, ai 4 anni e 4 mesi per per Gianni Lettieri, anche lui imprenditore ed ex candidato sindaco per il centrodestra a Napoli, fino ai 2 anni e mezzo per un paio di imputati minori. Sono alcune delle pene inflitte ieri dal Tribunale di Milano al termine del processo per bancarotta con al centro il crac di Novaceta Spa, poi diventata BembergCell, storica azienda di Magenta, nel milanese, leader nella produzione di filo...