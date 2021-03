VERONA Andare oltre le attuali forme di adozione per assicurare la «piena tutela degli interessi del minore» con due papà. È l'indicazione che la Corte Costituzionale dà al legislatore, nella sentenza riguardante un bimbo di Verona, nato nel 2015 grazie alla maternità surrogata in Canada. In quel Paese il padre biologico si era sposato con il compagno, «con il quale aveva condiviso il progetto genitoriale». La loro unione civile era poi stata trascritta in Italia. Invece l'atto di nascita del bimbo indicava i due uomini come genitori nella British Columbia, ma non nella città scaligera, per il rifiuto dell'ufficiale di stato civile. La Corte d'Appello di Venezia aveva poi dato ragione alla coppia, ma il ministero dell'Interno aveva presentato ricorso in Cassazione, che aveva sollevato questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Così si è arrivati alla sentenza pubblicata ieri, che indica la possibilità di «un procedimento di adozione effettivo e celere» da parte del padre intenzionale, ma rimarca anche che «l'adozione in casi particolari non attribuisce la genitorialità all'adottante». Dunque il problema rimane e la Corte «non può, allo stato, che arrestarsi, e cedere doverosamente il passo alla discrezionalità del legislatore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA